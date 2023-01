per Mail teilen

Tobias Ahlke baut in seiner Werkstatt in Oberwinter individuelle Gitarren, bei denen die Kunden den Großteil selbst mitbestimmen können. Fast alles entsteht in Handarbeit vor Ort.

Die ganze Folge und noch mehr Handwerkskunst gibt es hier:

Alle Filme der Handwerkskunst hier auf YouTube