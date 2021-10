Wie im Flutgebiet die Helfershuttle organisiert werden

per Mail teilen

Per Shuttle ins Flutgebiet, damit die Autos die Straßen nicht verstopfen. 3.000 Helfende am Wochenende, insgesamt schon mehr als 75.000 wurden bisher in die betroffene Region gebracht. Eine beeindruckende logistische Leistung eines Teams von gut 50 Personen.

Hier die lange Version: Der Hoffnungsmacher - Thomas Pütz und sein Helfer-Shuttle ins Ahrtal (Made in Südwest)