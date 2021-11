Wie Günter Speyer (93) sein Kriegstrauma in einem Buch verarbeitet

per Mail teilen

Als 15-Jähriger kam er zur Flak, mit 17 als Soldat sinnlos in den letzten Kriegstagen zum Einsatz und dann in sowjetische Gefangenschaft. Der heute 93-jährige Günter Speyer aus Kaiserslautern hat seine Erlebnisse aus dem 2. Weltkrieg in seinem Buch "Mein Krieg" verarbeitet.