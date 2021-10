So geht ein Pfälzer mit seinem "Fahrradschlafwagen" campen

Mit 100 ehrenamtlichen Helfer:innen wird am Ahrtor eine freitragende Behelfsbrücke gebaut, ohne Brückenpfeiler. Innerhalb von sieben Tag soll ein 88-Meter-Koloss entstehen, der insgesamt 180 Tonnen wiegt.

Das Hochwasser im Ahrtal hat ganze Landstriche verwüstet und in gewaltigem Ausmaß die Infrastruktur zerstört – darunter mehr als 60 Brücken über der Ahr. Auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden bis auf eine Brücke sämtliche Wege über den Fluss vernichtet. Acht Wochen nach dem Hochwasser ist die Situation noch immer nicht viel besser. Die Folgen sind lange Umwege für Schüler:innen und Bewohner:innen sowie massive Staus in der Innenstadt. Das Technische Hilfswerk will das ändern. mehr...