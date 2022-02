per Mail teilen

Die aus der Ukraine stammende Filmemacherin Sofia Samoylova aus Ludwigshafen ist seit Beginn des Krieges vor acht Jahren immer wieder vor Ort und hat in Fotos und Filmen dokumentiert, was der Krieg mit den Menschen macht.

Ihr Dokumentarfilm "The heavy lightness of being", der auf internationalen Filmfestivals läuft, zeigt, wie schnell der Krieg zum Alltag wird.