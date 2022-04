Wie der Impfbus zum Beispiel in Schwabenheim angenommen wird

Ganz ohne Anmeldung - nur mit Impfpass und Ausweis: so unkompliziert funktioniert die Impfung in den sechs Impfbussen, die in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs sind. Im Schnitt werden so 1.000 Impfungen pro Tag verteilt. Diese Busse sind der Teil der bundesweiten Impfaktionswoche.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schwabenheim an der Selz haben einige der Menschen hier lange mit der Impfung gewartet. Durch die neuen 2-G-Regeln fühlen sie sich unter Druck gesetzt. Es ist die Rede von einem "Impfzwang durch die Hintertür."

Das Deutsche Rote Kreuz plant die insgesamt sechs Impfbusse im Land auch noch im Oktober 2021 weiter einzusetzen. Wo genau die Busse unterwegs sind, können Sie auf der Webseite des Landes Rheinland-Pfalz checken.