Während sich in den vergangenen Jahren Trockenheit und Hitze negativ auf die Getreideerträge ausgewirkt haben, sind es in diesem Jahr zu viel Regen und fehlende Sonne, die bessere Ergebnisse verhindern. Es wird eine unterdurchschnittliche Erntemenge in Rheinhessen und der Pfalz erwartet. Aktuell drängt die Zeit vor allem bei der Braugerste, sie bricht bei Starkregen schnell weg.