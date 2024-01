Gibt es auch in Deutschland Tornados ?

Diese extreme Form der kleinräumigen Wirbelstürme tritt nicht nur in den Staaten des Mittleren Westens in den USA auf - auch in Deutschland sind die Tornados viel häufiger als man denkt. Die Tornadoforschung steht bei uns zwar noch ganz am Anfang, inzwischen geht man aber von mindestens 20 bis 30 Fällen pro Jahr in Deutschland aus. Die Schäden gehen in jedem Jahr in die Millionen, manchmal gibt es auch Schwerverletzte oder Tote wie 1968 in Pforzheim, dem bekanntesten und verheerendsten Tornado des 20. Jahrhunderts. Tornados weisen bei uns wie in den USA Durchmesser von wenigen Metern bis mehreren hundert Metern und Zugbahnen von 5 bis 10 km auf, in Einzelfällen bis über 100 km. Die Windgeschwindigkeiten können mehrere hundert Kilometer pro Stunde erreichen.