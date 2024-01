per Mail teilen

Als Hochnebel bezeichnet man eine tiefliegende Wolkenschicht, die durch Abkühlung wasserdampfreicher Luft an einer Inversion (Temperaturumkehr in der Atmosphäre) ensteht. Er bildet sich häufig bei winterlichen Hochdrucklagen und sorgt verbreitet - manchmal tagelang - für tristes und graues Wetter mit gelegentlichen Niederschlägen in Form von Sprühregen oder feinem Schneefall (Schneegriesel). Im Gegensatz zum Bodennebel beträgt die Sichtweiter unter dem Hochnebel mehr als 1 km.