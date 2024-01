Wie entstehen Kondensstreifen?

Sie entstehen als weiße, schmale Wolkenstreifen durch Kondensation des Wasserdampfes an den Rußteilchen in den Abgasen eines Flugzeuges. Voraussetzung hierfür ist, dass die Luft in der Flughöhe genügend feucht und kalt ist. Kondensstreifen entwickeln häufig nach unten gerichtete Quellformen. In relativ trockener Umgebungsluft sind sie meist sehr kurzlebig, in feuchten Luftmassen können sie aber auch einige Stunden erhalten bleiben. Sie bilden dann breite, flockige oder faserige Wolken, die das Aussehen von hohen Schleierwolken haben.