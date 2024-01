Die Waldgrenze ist eine klimatisch bedingte Grenzzone, bis zu der geschlossener Wald noch gedeiht. Die Waldgrenze reicht in Sibirien am weitesten nach Norden und liegt in den großen Gebirgsmassiven höher als in den Randgebieten oder in den kleineren Gebirgen. In den schweizerischen Alpen liegt die Waldgrenze bei etwa 1.700 bis 2.200 m NN.