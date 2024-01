Welche Bedeutung hat die Nullgradgrenze?

per Mail teilen

Die Nullgradgrenze stellt in der Atmosphäre die Fläche dar, auf der eine Temperatur von 0 Grad Celsius herrscht. Sie trennt Luftschichten mit positiven von im allg. höher gelegenen mit negativen Temperaturen. In der Wettervorhersage stellt die Nullgradgrenze eine wichtige Größe dar, weil sich aus ihr viele Informationen über den Niederschlag (u.a. die Schneefallgrenze) ableiten lassen. Daneben ist sie für die Luftfahrt wegen der Vereisungsgefahr in darüber liegenden unterkühlten Wolken von großer Bedeutung.