Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man darunter außergewöhnlich lange, heiße Perioden während der Sommermonate. So war wohl der Sommer 1947 ein "typischer" Jahrhundertsommer. Er wies z.B. im Südwesten Deutschlands von Juni bis August insgesamt 60 Sommertage, also Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 25 Grad Celsius auf. Normal wären etwa 31 Tage gewesen. Auch im vergangenen Sommer wurden, zumindest in einigen Regionen, vergleichbar viele heiße Tage registriert.