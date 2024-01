per Mail teilen

Bei dieser Zirkulationsform sind die großräumigen Strömungen in der Atmosphäre meridional, d.h. längs der Längenkreise ausgerichtet. Diese Strömungsanordnung ermöglicht einen direkten Luftaustausch zwischen polaren und subtropischen Gebieten. Typische Wetterlagen mit großem meridionalem Luftaustausch sind Blockierungslagen, bei denen ein kräftiges Hochdruckgebiet die normalerweise in den gemäßigten Breiten vorherrschende Westwindzirkulation unterbricht. Besonders häufig sind Wetterlagen mit aufgeprägter Meridionalzirkulation bei winterlichen Kälteperioden in Mitteleuropa und im Frühjahr anzutreffen.