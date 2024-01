Was sind Perlmutterwolken und wie entstehen sie ?

Dies sind Wolken in der Stratosphäre in Höhen von 22 bis 29 km. Sie bilden sich an den Wellenbergen der Wellen, die z.B. in Europa an den Gebirgen Norwegens und Schottlands erzeugt werden und zeigen schöne Farben, die besonders deutlich sind, wenn die Sonne bereits unter dem Horizont steht, aber die Wolken von ihr noch beleuchtet werden. Die Farben entstehen durch Brechung des Sonnenlichtes an den Eiskristallen der Wolken. Die Perlmutterwolken bilden sich durch Sublimation von Wasserdampf bei Temperaturen unter minus 82 Grad.