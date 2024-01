Wie überhaupt, so entsteht auch der Nebel über Meer infolge der Sättigung der Luft mit Wasserdampf. Das geschieht, wenn zum Beispiel im Sommer Warmluft vom Land auf das Meer strömt und sich über den kalten Wasserflächen stark abkühlt. So kommt es, dass gerade bei sommerlichem Schönwetter und vor allem im Frühsommer, wenn das Meerwasser noch kalt ist, über See oder bereits an der Küste Nebelbildung einsetzt.