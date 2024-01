Was ist eine maskierte Kaltfront?

Diese Form einer Kaltfront tritt nicht nur zur Karnevalszeit auf. Man bezeichnet so Kaltfronten, bei deren Durchzug nur in der freien Atmosphäre Abkühlung, in den bodennahen Schichten dagegen Erwärmung eintritt. Maskierte Kaltfronten treten in der kalten Jahreszeit über dem Festland auf, wenn sich bei ruhigem Wetter durch Ausstrahlung eine flache Kaltluftschicht gebildet hat, die kälter ist als die Kaltluft, die hinter einer heranziehenden Kaltfront folgt. Es kommt daher nach Kaltluftdurchgang am Boden zu einer Erwärmung.