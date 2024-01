Die Hundstage sind die Kalendertage vom 23. Juli bis 23. August. Die Sonne steht um diese Zeit in der Nähe des Sirius (Hundsstern), dessen Aufgang den Beginn dieser Zeitspanne bestimmt. Die alten Griechen schrieben dieser Stellung die um diese Zeit eintretende sommerliche Hitze zu. In die Hundstage fallen auch in Mitteleuropa in vielen Jahren die heißesten Tage des Jahres. Mit Hundstagen wird außerhalb dieser Zeit allgemein auch eine besonders intensive hochsommerliche Hitzewelle bezeichnet.