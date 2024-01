Diese Form des Nebels entsteht über Wasseroberflächen, wenn sehr kalte Luft über relativ warmes Wasser fließt. Infolge des starken Feuchtigkeitsgefälles zwischen Wasseroberfläche und kalter Luft setzt Verdunstung ein. Es kommt in der wassernahen Luftschicht zur Übersättigung und Bildung von Nebeltröpfchen, die aber in der sehr trockenen Kaltluft rasch wieder verdunsten. So entsteht der Eindruck einer schwadenförmig rauchenden Wasseroberfläche. Man findet Seerauch oft an polaren Eisgrenzen.