Nebel, der sich infolge Abkühlung der Luft in einem Tal ausbildet. Hierfür ist meist die nächtliche Ausstrahlung die Ursache. Durch die Abkühlung der Luft wird der Taupunkt erreicht und somit setzt Nebelbildung ein. Die kalte und somit schwerere Luft wird in der Talmulde festgehalten. Besonders im Winter kann solch ein Talnebel auch am Tage anhalten.