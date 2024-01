per Mail teilen

Luft, die aus polaren Breiten stammt und die einen langen Weg über Meeresflächen nimmt, bezeichnet man als maritime Polarluft. Auf dem Weg über das relativ warme Wasser nimmt die Polarluft viel Feuchtigkeit auf. In dieser Luftmasse entstehen Schnee- und Regenschauer. In Mitteleuropa kommt maritime Polarluft häufig über den Nordatlantik und die Nordsee zu uns; sie verursacht im Winter nasskaltes Wetter und bringt in den Mittelgebirgslagen üblicherweise viel Schnee.