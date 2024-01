Wie entsteht ein Wintergewitter?

Gewitter sind in Mitteleuropa ein eher seltenes Ereignis. Dies hängt damit zusammen, dass zur Gewitterbildung normalerweise die Sonne den Erdboden stark aufheizen muss und in höheren Luftschichten gleichzeitig kalte Luft vorhanden ist. Im Winter fehlt in unseren Breiten die erste Voraussetzung. Gewitter können dann meist nur entstehen, wenn kalte Polarluft über die Nordsee zu uns gelangt. Die Luftmasse wird durch das Meer in den bodennahen Luftschichten erwärmt, in der Höhe bleibt sie aber sehr kalt.