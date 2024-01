Was ist eine Instabilitätslinie?

Man bezeichnet damit eine frontenähnliche Linie in der Wetterkarte, an der verstärkt Quellbewölkung und "labile" Niederschläge auftreten. Unter labilen Niederschlägen versteht man in der Meteorologie Schauer und Gewitter. Der Unterschied zu einer Kalt- oder Warmfront in der Wetterkarte besteht darin, dass an einer Instabilitätslinie kein Luftmassenunterschied vorhanden ist. Bevorzugt entstehen solche linienartige Gebiete im Sommer, wenn die Sonneneinstrahlung zu einer starken Aufheizung einer Luftmasse führt.