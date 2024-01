Warum entstehen bei "Schönwetterlagen" über Mittag oft Quellwolken?

per Mail teilen

Der typische Tagesgang bei Hochdrucklagen in der warmen Jahreszeit zeigt nach wolkenloser Nacht und sonnigem Morgen oft die Ausbildung von Quellbewölkung am späteren Vormittag. Auslöser für diese Wolkenbildung ist die starke Erwärmung bodennaher Luftschichten durch die Sonne. Dadurch vergrößert sich die Temperaturabnahme mit der Höhe, Luftpartikel können aufsteigen und kühlen sich ab, bis sich eine Wolke bildet. Liegt in der Höhe wärmere Luft, wird das Aufsteigen unterbunden und es bleibt wolkenlos.