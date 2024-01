per Mail teilen

Im Gegensatz zu anderen Umwelteinflüssen wird die Radioaktivität in Deutschland vom Deutschen Wetterdienst gemessen. An verschiedenen Stationen, die gleichmäßig über das Land verteilt sind, wird die Radioaktivität der Luft sowie des Niederschlags gemessen. Ursprünglich wurde das Messnetz zur Überwachung der Luft nach Atombombenversuchen eingerichtet. Aber spätestens nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 hat dieses Messnetz neue Aktualität gewonnen und wurde erheblich verdichtet.