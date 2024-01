Was ist eigentlich Nebel?

Nebel ist kondensierter Wasserdampf in der bodennächsten Luftschicht. Es sind also in der Luft schwebende, gewöhnlich mikroskopisch kleine Wassertröpfchen, die die Sicht stark vermindern. In der Meteorologie spricht man von Nebel, wenn dadurch die Sichtweite unter einen Kilometer zurückgeht. Nebel bildet sich durch die Abkühlung feuchter Luft (z.B. in den Morgenstunden nach windstillen, wolkenlosen Nächten) oder durch Zunahme des Wasserdampfgehaltes der Luft infolge Verdunstung (Wasserflächen). Besonders lang anhaltend sind oftmals Nebellagen, die durch Mischung von feuchtwarmer mit kalter Luft entstanden sind, beispielsweise über Meeren. Erst eine Änderung der Wetterlage mit auffrischen Winden bewirkt dann meist eine Auflösung des Nebels.