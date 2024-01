Was sind Polarumlaufende Satelliten?

per Mail teilen

Polarumlaufende Satelliten bewegen sich auf nahezu kreisförmigen Flugbahnen in etwa 800 bis 1.500 km Höhe um die Erde. Die Flugbahnen führen nahe am Nord- und Südpol vorbei. Unter dieser Bahn dreht sich die Erde um ihre Achse, sodass immer ein bestimmter Streifen der Erde überflogen wird. Jedes einzelne Gebiet wird innerhalb von 24 Stunden zweimal vom Wettersatelliten überflogen. Der Vorteil polarumlaufender Satelliten ist ihre hohe Messgenauigkeit. Da sie nur in rund 1.000 km Höhe fliegen, können sie Objekte von weniger als einen Kilometer Größe erfassen.