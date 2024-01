Als Auftriebswasser bezeichnet man kaltes Tiefenwasser der Ozeane, das infolge des von ablandigen Winden verursachten Abströmens warmen Oberflächenwassers an die Oberfläche aufsteigt. Es findet sich vor allem an den Westküsten der Kontinente innerhalb der Passatregion, in den Polarregionen und an der Leeseite von Inseln. Gebiete mit Auftriebswasser zeichnen sich durch niedrige Oberflächentemperaturen und häufiges Auftreten von Nebel aus.