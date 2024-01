Unter Weihnachtstauwetter bezeichnet man eine um die Weihnachtszeit in Mitteleuropa auftretende, zugunsten einer massiven Erwärmung hin durchgreifende Wetterlage. Der in den vorangegangenen Dezembertagen gefallene Schnee taut bei Temperaturen bis maximal plus 15 Grad bis in die Hochlagen der Mittelgebirge komplett weg und lässt Deutschland in weiten Teilen nicht weiß, sondern grün erscheinen.