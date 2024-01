Was genau ist denn eine Wetterscheide?

Als Wetterscheide bezeichnet man einen Landschaftsteil, der durch seinen Einfluss unterschiedliche Wetterbedingungen in seiner unmittelbaren Umgebung schafft. In der Regel erzielen Gebirge oder Hügelketten diese Wirkung. So kommt es häufig zu Staueffekten auf der jeweiligen Luvseite (dem Wind zugewandten Seite), d.h. verstärkter Bewölkung und mehr Niederschlägen. Auf der anderen Seite, der Leeseite, überwiegen dann föhnartige Effekte wie Wolkenauflösung und Erwärmung. Bei sommerlichen Wärmegewittern können aber auch größere Seen oder Flüsse als Wetterscheide wirken und den Weiterzug behindern oder die Bahn des Gewitters umlenken. Wichtigste Wetterscheide für uns ist der Taunus.