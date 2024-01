per Mail teilen

Die Geschwindigkeit der Luftbewegung wird gemessen in Meter pro Sekunde (m/s), Kilometer pro Stunde (km/h) oder in Knoten. Dabei entspricht 1 m/s = 3,6 km/h und 1 Knoten = 1,852 km/h. Die Einheit m/s wird überwiegend im wissenschaftlichen Bereich, die Einheit km/h in allen Angaben, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, verwendet. Die Maßeinheit Knoten wird von der internationalen Luftfahrt (bis auf wenige Ausnahmen) benutzt.