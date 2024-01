Was ist eine zonale Wetterlage?

per Mail teilen

Im Gegensatz zur meridionalen Wetterlage, verläuft die Strömung in der freien Atmosphäre hierbei parallel zu den Breitenkreisen. Die bekannteste Form dieser Strömungsanordnung ist die "Westwetterlage". Dabei besteht in der Höhe eine mehr oder weniger glatte Westströmung, in der einzelne Tiefdruckgebiete mit ihren Frontensystemen vom östlichen Atlantik zum europäischen Festland wandern. Im Winter verursacht dies bei uns oft Tauwetter mit viel Wind und Regen. Tritt diese Wetterlage im Sommer auf, ist dagegen meist zu kühles Wetter zu erwarten.