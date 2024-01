Was versteht man unter Nebelfrost?

Nebelfrost ist die Sammelbezeichnung für die abgesetzten Niederschläge Raureif, Raueis und Klareis. Diese lagern sich meist beim Gefrieren von Nebeltröpfchen an vorwiegend vertikalen Flächen ab. Nebelfrost stellt vor allem in den Kammlagen der Mittelgebirge eine große Gefahrenquelle dar. Die Gefährlichkeit besteht dabei in der Materialbeanspruchung von Bauwerken wie Freileitungen, Antennenträger und Sendetürmen durch zum Teil beträchtlichen Eisansatz. Schäden kennt auch die Forstwirtschaft. Auf den Straßen führen häufig die ersten nebeligen Lagen Ende Oktober mit Frost und Raureif in den Frühstunden durch unangepasste Fahrweise zu Massenunfällen und Verkehrsstaus.