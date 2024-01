Was ist eine Fahrenheit-Skala?

Diese Temperatur-Skala wurde im Jahr 1714 von D.G. Fahrenheit eingeführt. Ihr Nullpunkt entspricht der tiefsten Temperatur, die in Danzig gemessen wurde. (Fahrenheits Geburtsort). Die 100 Grad Marke entspricht der normalen Körpertemperatur des Menschen. 0 Grad Fahrenheit sind -17.8 Grad C und 100 Grad Fahrenheit sind 37.8 Grad C. Eis schmilzt bei 32 Grad Fahrenheit (0 Grad C), und Wasser siedet bei 212 Grad Fahrenheit (100 Grad C). Die Fahrenheit-Skala wird vor allem in Nordamerika und Großbritannien und Irland verwendet.