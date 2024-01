Was versteht man unter meteorologischen Jahreszeiten?

Im Gegensatz zu den astronomischen Jahreszeiten, die sich von der scheinbaren Sonnenbahn an der Himmelskugel ableiten, werden in der Meteorologie jeweils drei Monate zu Jahreszeiten zusammengefasst. So für den Frühling die Monate März, April und Mai, für den Sommer Juni, Juli und August, für den Herbst und Winter entsprechend weiter fortlaufend. Diese Einteilung folgt zum Beispiel dem Jahreszeitlichen Temperaturverlauf besser als dies bei den astronomischen Jahreszeiten der Fall ist. So sind die in unserem Klima drei kältesten Monate auch wirklich als "Winter" erfasst und die drei wärmsten Monate des Jahres als "Sommer".