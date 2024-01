Was sind Lostage?

per Mail teilen

Lostage sind bestimmte Tage des Jahres (insgesamt 84), die nach dem Volksglauben für dir weitere Wetterentwicklung und die Verrichtung bestimmter landwirtschaftlicher Arbeiten bedeutsam sein sollen. Der Glaube an die Lostage geht auf Gebräuche des Altertums zurück, die später von der christlichen Kirche übernommen wurden. Im Mittelalter wurden die Termine und andere Bauernregeln in "Bauernpraktiken", landwirtschaftlichen Kalendern und mündlich überliefert.

Zu den bekanntesten Lostagen gehören Lichtmess (2. Feb.), die Eisheiligen (11.-14. Mai), Siebenschläfer (27 Juni), Martinstag (11. Nov.) und die zwölf Tage zwischen Weihnachten und Dreikönigstag (6. Jan.). Diese Lostage sind auch Bestandteil vieler Bauernregeln. Das Wetter an diesen Lostagen soll danach einen Hinweis für den Wetterablauf der nachfolgenden Wochen oder Monate geben. Tatsache ist, dass in den Tagen um diese Lostage herum häufig Umstellungen in der großräumigen atmosphärischen Zirkulation zu beobachten sind.