Dies ist ein spezielles Radargerät, das in der Meteorologie eingesetzt wird. Zum Einsatz kommen Radarstrahlen der Wellenlänge fünf bis sechs Zentimeter. Diese eignen sich besonders gut, um Wolken zu erkennen, die so große Tropfen oder Eispartikel enthalten, dass sie den Boden erreichen. Somit erkennt man mit dem Wetterradar also Niederschlagswolken, insbesondere Schauer- und Gewitterwolken, aber auch große zusammenhängende Regen- oder Schneefallgebiete. Die Reichweite der Radargeräte beträgt 100 bis 200 km Radius.