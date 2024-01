Diese Form des Nebels findet man vor allem im Herbst und im Winter bei windschwachen Wetterlagen. In klaren Nächten können sich dann die bodennahen Luftschichten infolge der Ausstrahlung stark abkühlen. Dadurch kondensiert der Wasserdampf in der Luft, und es bildet sich Nebel, der Strahlungsnebel. Am Vormittag löst sich dieser Nebel meistens rasch auf, da die Sonne die Luft wieder erwärmt. Nur im Winter ist die Einstrahlung der Sonne bisweilen nicht stark genug dafür, und dann bleibt das neblig-trübe Wetter in den Niederungen oftmals tagelang erhalten.