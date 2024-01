Klimaunterschiede innerhalb Deutschlands

Maritimes Klima zeichnet sich in Mitteleuropa durch mild-feuchte Winter und mäßig warme Sommer ab, während kontinentales Klima durch kalt-trockene Winter und durch warme Sommer charakterisiert ist. In Deutschland sind besonders Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein von besonders maritimem Klima geprägt. Bayern, Sachsen und Brandenburg haben dagegen ein eher kontinentales Klima. Der Grund dafür liegt in der Verteilung von Land, Wasser und Hauptgebirgszügen in Europa.