Als Reinluft bezeichnet man Luft mit einer geringen Konzentration an Luftbeimengungen in Gebieten außerhalb von Ballungsräumen, bzw. fernab von Verunreinigungs-Quellen. Die Messung von Luftbeimengungen in Reinluftgebieten dient zur Erfassung der großräumigen Verteilung atmosphärischer Spurenstoffe.