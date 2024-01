Die Ostwetterlage ist eine Großwetterlage, bei der am Boden ein umfangreiches, in den Wintermonaten starkes Hochdruckgebiet über Skandinavien, Finnland und oft auch Nordrussland liegt. Mitteleuropa befindet sich damit am Südrand des hohen Druckes in einer Ostströmung, mit der Festlandsluft herangeführt wird. Die Witterung nimmt damit über einen längeren Zeitraum kontinentale Züge an. Typisch sind lange Frostperioden im Winter.