Wasser kommt auf der Erde in drei Formen (Aggregatzuständen) vor: Fest (Eis), flüssig (Wasser in Flüssen, Seen und Wolken) und gasförmig. Die Gas-Form ist unsichtbar und wird Wasserdampf genannt. Sie ist somit nicht mit dem Dampf aus dem Wasserkessel zu verwechseln, der sichtbar ist und in Wirklichkeit aus winzigen Wassertropfen besteht. Wasserdampf ist überall in der Atmosphäre vorhanden, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Wolken.