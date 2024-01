In der Meteorologie versteht man unter 'Winter' die Monate Dezember, Januar und Februar. Demnach endet der meteorologische Winter jedes Jahr am 28. bzw. 29. Februar. Der kalendarische Winter dagegen begann diesmal am 21.Dezember und endet am 20.März. Damit ist die Zeit zwischen dem 1. und dem 19. März dem kalendarischen Winter und gleichzeitig dem meteorologischen Frühling zuzurechnen.