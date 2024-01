Die Sonnenscheindauer ist die Zeit der direkten Sonnenstrahlung an einem bestimmten Ort für jeden Tag des Jahres zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Beschränkende Faktoren sind die bei uns so häufig auftretenden Wolken. Auch der Horizont (z.B. Gebirge) können die Sonnenscheindauer verringern. An einem wolkenlosen Tag beträgt die Sonnenscheindauer in Offenbach zur Zeit rund 14 Stunden.