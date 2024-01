Was versteht man unter einer Westlage?

per Mail teilen

Die Westlage ist die für das Wetter und Klima in Mitteleuropa typische Großwetterlage. In einer kräftigen Westströmung am Nordrand des Azorenhochs ziehen Tiefdruckgebiete mit den zugehörigen Fronten, Wolken- und Niederschlagsfeldern vom Atlantik über die Britischen Inseln, die Nord- und Ostsee hinweg nach Osteuropa. Dadurch wird Meeresluft nach Mitteleuropa geführt und unbeständiges Wetter verursacht, das durch lebhafte, oft auch stürmische Westwinde gekennzeichnet ist. Typisch ist ein Wechsel zwischen starker Bewölkung mit teils länger anhaltendem Regen und Aufheiterungen. Im Sommer treten dadurch kühle Perioden, im Winter milde auf.