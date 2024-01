Retrograde Bewegung

per Mail teilen

In der Meteorologie werden als retrograde (rückwärts gehende) Bewegungen die entgegen der in den gemäßigten Breiten typischen West-Ostverlagerung verlaufenden Verlagerungen von Tiefausläufern oder Druckgebilden bezeichnet. Retrograde Bewegungen sind fast immer einer Blockierungslage verbunden, bei denen z.B. für Mitteleuropa ein Höhentief im Mittelmeerraum oder über den Alpen liegt. Besondere Bedeutung haben diese Wetterlagen wegen der häufig in ihrem Gefolge auftretenden kräftigen Niederschläge.