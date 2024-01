Die blaue Farbe des Himmels entsteht dadurch, dass der kurzwellige (blaue) Anteil der Sonnenstrahlen besonders an Luftmolekülen vie stärker gestreut wird als der langwellige (rote) Anteil. Diese Form wird als Fachausdruck mit "Rayleigh-Streuung" bezeichnet. Ist die Atmosphäre stark mit Staubpartikeln angereichert, wird diese Form der Streuung durch die langwellige Streuung an den Staubpartikeln überlagert, so dass die Himmelsfarbe sich von tiefblau in ein blasses blau verwandelt.