Was versteht man unter einer Mischwolke?

In dieser Wolkenart kommen unterkühlte Wassertröpfchen und Eisteilchen gleichzeitig vor. Die Temperaturen in einer solchen Wolke liegen in einem Bereich zwischen minus 10 Grad Celsius und minus 35 Grad Celsius. Da in der Eisphase die Wasserdampfsättigung früher eintritt als im flüssigen Zustand, wachsen die Eiskristalle auf Kosten der Wassertröpfchen. Mischwolken bilden in unseren Breiten eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung von Niederschlägen. Zu den Mischwolken zählen zum Beispiel mittelhohe Schichtwolken (Altostratus) oder die Gewitterwolken (Cumulonimbus).