Was hat es mit dem Siebenschläfertag auf sich?

Entstanden nach einer Legende von sieben christlichen Brüdern, die eingemauert in einer Höhle fast 200 Jahre schliefen und dann die leibliche Auferstehung von den Toten bezeugten. Der Erinnerungstag, der 27. Juni, gilt nach altem Volksglauben als Lostag einer Wetterregel, nach der das Wetter sieben Wochen lang so bleiben soll wie am Siebenschläfer. Nach meteorologischen Statistiken hält tatsächlich unbeständiges Wetter, das sich um diese Zeit (Ende Juni) einstellt, mit großer Wahrscheinlichkeit länger an. Leider gilt diese Erhaltungsneigung aber nicht für schönes Wetter, wie in dieser Woche.