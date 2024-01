per Mail teilen

Unter einem Tiefausläufer versteht man umgangssprachlich eine Linie, die zwei verschiedene Luftmassen voneinander trennt. An einem Tiefausläufer treten häufig viele Wolken und Regen, aber auch Schauer und Gewitter auf. In der Isobarenkarte ist die Lage des Tiefausläufers durch eine trogförmige Ausbuchtung der Isobaren gekennzeichnet. In der Meteorologie werden statt des Begriffs "Tiefausläufer" fachlich korrekt die Begriffe "Kaltfront", "Warmfront" und "Okklusion" verwendet.